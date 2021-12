Belgische voetbalbond betaalde 52.808 euro aan fictieve vennootschap

De Cypriotische facturen waren uiteindelijk één van de redenen waarom Steven Martens afscheid moest nemen als CEO van de bond. Hij had zijn handtekening gezet onder het contract, net als voorzitter François De Keersmaecker. Die heeft al eerder aangegeven dat de bondstop van mening was dat het contract van Lemmens niet illegaal was. “Toen we merkten dat hij via een Cypriotische vennootschap werd betaald, vonden we dat dat ethisch niet kon. We hebben dan een nieuw contract opgesteld.”