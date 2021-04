Belgische topclubs verdienden minder aan transfers, Anderlecht blijft ‘kampioen’ van makelaarscommissies

Jaarlijks publiceert de voetbalbond een rapport over de ingaande en uitgaande transfersommen in het Belgische profvoetbal en de commissiestromen naar de spelersagenten, over een periode die loopt van 1 april tot 31 maart, met dus de twee mercato’s in de laatste twaalf maanden.

Opvallend maar niet onlogisch in het zesde rapport is de zichtbare weerslag van de coronacrisis, die vorig jaar in maart begon. De profclubs in 1A en 1B spendeerden heel wat minder geld aan uitgaande transfers. Een jaar eerder gaven de 24 profclubs in totaal nog samen 196 miljoen euro om nieuwe spelers aan te trekken. Dat bedrag daalde de afgelopen twaalf maanden naar een kleine 176 miljoen. Het verschil aan ontvangen transfersommen is evenwel nog beduidend groter. Voor 2019-2020 incasseerden de clubs nog 309 miljoen euro, daar blijft nu slechts 56% van over met 176 miljoen euro.

Daarvan blijft netto slechts circa 138 miljoen over als we de betaalde makelaarscommissies aftrekken. Die bedragen de voorbije twee mercato’s samen een slordige 38,4 miljoen euro. Dat is 17% minder dan een jaar tevoren, maar nog steeds een aanzienlijk bedrag.

Anderlecht kampioen der commissies

Anderlecht boerde de laatste jaren financieel slecht en ziet in zijn huishouden veel geld naar de zakken van spelersagenten verdwijnen. Met 7,2 miljoen euro betaalde commissielonen is paars-wit net als vorig jaar koploper in 1A - het bedrag ligt in dezelfde lijn als een jaar eerder. De laatste zes jaar staat zwart op wit vast dat paars-wit het meeste commissiegeld betaalde. Absolute uitschieter is het seizoen 2017-2018 met liefst 13,4 miljoen euro.

Club Brugge is de afgelopen twaalf maanden een ‘goede tweede’ met 5,2 miljoen euro voor makelaars. Ter vergelijking: KV Kortrijk, Beerschot, Moeskroen en Waasland-Beveren betaalden in 1A het minste aan spelersagenten, met bedragen tussen 500.000 en 700.000 euro.