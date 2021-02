Belgische profclubs draaien massaal verlies, Anderlecht opnieuw de slechtste leerling van de klas

Belgisch voetbalDe Licentiecommissie heeft de Financial Fair Play-resultaten van de Belgische profclubs in 2020 bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat het Belgische profvoetbal opnieuw zware verliezen heeft laten noteren: alle clubs samen maar liefst 53 miljoen euro. Anderlecht bengelt opnieuw onderin en leed het grootste verlies van allemaal.

53.613.233 euro in het rood. Dat is de totaalbalans van de 21 Belgische profclubs in 2020. Desondanks maakt de Licentiecommissie bekend dat geen enkele club op vlak van Financial Fair Play een niet-aanvaardbaar verlies heeft geleden. Let wel: de Pro League legde gunstigere bepalingen vast vanwege de huidige coronapandemie. Het totaalverlies van 53,6 miljoen euro is een verbetering tegenover 2018-2019 (87 miljoen euro), maar de resultaten van Genk en Club Brugge - die dit jaar een pak hoger lagen - geven een vertekend beeld.

Waar in het seizoen 2018-2019 vijf clubs met een positief resultaat pronkten, zijn dat er nu zes. Genk is de beste leerling van de klas met een winst van bijna 29 miljoen euro, gevolgd door Club Brugge met zo'n 24 miljoen euro. Wat betreft de Financial Fair Play-resultaten doet Club Brugge het wél beter dan Racing Genk. Blauw-zwart maakte op dat vlak meer dan 43 miljoen euro winst.

Daarnaast draaiden ook Charleroi, KV Oostende, KV Mechelen en Waasland-Beveren globaal gezien een positief jaar. De balans van alle andere 15 clubs kleurt rood. Helemaal onderin de ranking vinden we Anderlecht met een verlies van maar liefst 34,8 miljoen euro, geen enkele andere club komt ook maar in de buurt.

Cijfers van de Belgische profclubs:

Volledig scherm De financiële cijfers van de Belgische profclubs. © Pro League

Wat is de Financial Fair Play?

De regels van de Financial Fair Play (FFP) zijn sinds 2018-2019 van kracht in onze competitie. Belgische profclubs mogen over een periode van drie seizoenen maximaal dertig miljoen meer uitgeven dan dat ze ophalen via de dagelijkse werking. Wie zich daar niet aan houdt kan serieuze sancties krijgen, zoals bijvoorbeeld een handicap van drie punten voor het volgende seizoen. De bepalingen zijn zoals eerder vermeld wel aangepast door de coronapandemie.

De Financial Fair Play-reglementering laat enerzijds toe om onze concurrentiepositie binnen de UEFA niet in gevaar te brengen en zorgt anderzijds toch voor een bewustmaking bij de clubs om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. Er wordt verder ook de nadruk gelegd op het belang van de eigen jeugdwerking.

Volledig scherm © Photo News