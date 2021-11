Belgische competitie is Europese top qua sprints, Antwerp spant de kroon

In 27 competities werd bij 492 clubs de gemiddelde sprintafstand per team onderzocht. Het criterium voor een sprint bedroeg 7 meter per seconde of 25,2 kilometer per uur. De Zwitserse competitie scoort het hoogst, met gemiddeld 1,70 km sprintafstand per wedstrijd. De Spaanse La Liga staat op twee, met 1,68 km per match. Op drie prijkt de Jupiler Pro League, met een gemiddelde sprintafstand van 1,65 km per match. Opmerkelijk: van de G5-competities scoort Duitsland het slechtst. De Bundesliga heeft de faam van een competitie met veel loopwerk, maar de gemiddelde sprintafstand per wedstrijd bedraagt er slechts 1,47 km.

In de Jupiler Pro League is Antwerp de ploeg met de hoogste gemiddelde sprintafstand, met 1,90 km per match. Eupen trekt de minste sprints: 1,23 km per match. Het gemiddelde dat gemeten werd over de 27 onderzochte competities, bedraagt 1,51 km sprintafstand per wedstrijd.

Slechts 5 teams leggen méér dan 2 km sprintafstand per match af. Het Leeds van Marcelo Bielsa is koploper, met 2,23 km per match. Ook het Zwitserse Young Boys, de Nederlandse clubs Cambuur en Heracles en Championshipleider Bournemouth sprinten meer dan 2 km per match. De slechtste van de klas in alle onderzochte competities is het Oekraïnse Metalist Kharkiv, dat slechts 1,04 km sprint per match.