Belgische clubs hechten zich niet aan coaches: Jupiler Pro League is hét trainerskerkhof van Europa

Belgisch voetbalHet ontslag van Montanier zette nummer negen in gang. Het nakende vertrek van Leko moet de tiende trainerswissel van het seizoen inleiden. De Belgische competitie doet zijn reputatie als slachtbank voor coaches weer alle eer aan. Tien trainerswissels nog voor de winterstop, het is een evenaring van het record van 2017. Vergeleken met de Europese competities die er toe doen, zijn we de slechtste van de klas.

Het lijstje dikt weer stevig aan. Vercauteren, Thorup, Bölöni, De Decker, Wolf, opnieuw Thorup, Da Cruz, Muscat en Montanier: zij gingen al en straks volgt ook Leko nog. Tien trainerswissels voor de winterstop en nog voor er 17 speeldagen volledig zijn afgewerkt.

Belgische clubs hechten zich niet bepaald aan hun trainer, al kan je het bij Thorup en Leko ook omkeren. Het is niet eens een record, maar een evenaring van drie jaar geleden. Vorig jaar haalden zes trainers Kerstmis niet en in 2016 werden er ook al eens zeven voor de jaarwisseling geslachtofferd. Een tendens die zich de laatste jaren lijkt af te tekenen. Francky Dury is zowat de enige uitzondering op de regel.

De paniek slaat snel toe in België, sneller dan in alle andere Europese competities. Als we over de grenzen heen kijken, is er geen enkele topcompetitie waar dit seizoen zoveel trainerswissels tot stand kwamen eens de competitie op gang getrapt werd. Turkije (8), Portugal (5) en Frankrijk (5) komen het dichtst in de buurt. In Nederland staat de teller op vier. In Spanje, Duitsland en Italië werden er drie trainers ingeruild en in Engeland nog maar eentje. De Jupiler Pro League steekt dan toch op één vlak met kop en schouders boven de rest uit.

Dury als anomalie

Belgische clubs en hun trainers, het zijn geen langdurige huwelijken. Als we kijken naar hoelang de huidige coaches bij hun club op de bank zitten, zit de Jupiler Pro League opnieuw bij de slechtsten van de klas. Ons trainerskorps zit gemiddeld 51 wedstrijden op de bank bij zijn huidige team. Dury trekt dat gemiddelde met 395 wedstrijden in zijn eentje dan nog 21 stuks omhoog (enkel Simeone zit met 499 matchen langer bij dezelfde club). In Engeland en Spanje blijven trainers gemiddeld meer dan dubbel zoveel wedstrijden bij één club als in ons land. De enige juiste conclusie is dan ook dat de Jupiler Pro League hét trainerskerkhof van Europa is.

Waasland-Beveren behield wél vertrouwen in Hayen

Toch kan het ook anders. Waasland-Beveren liet zich niet uit zijn lood slaan door tegenvallende resultaten en behield het vertrouwen in Nicky Hayen (40), ook na een 2 op 30. De Waaslanders veerden recht en hesen zich intussen boven de degradatiestreep, onder meer dankzij een bemoedigend gelijkspel op het veld van Genk.

Nicky Hayen krijgt dus het vertrouwen en beschaamt dat niet. Vorig seizoen sprokkelde Waasland-Beveren slechts 20 punten en leek de degradatie onafwendbaar. Vandaag staan er bij de winterstop al 19 stuks op de teller. Toch zag het er even heel benard uit. Na een zege op de openingsspeeldag, zette het team van Hayen een povere 2 op 30 neer, maar hij bleef op post. “Een mooi teken van vertrouwen”, zegt Hayen. “Vanaf dag één heb ik volledig transparant met de clubleiding gecommuniceerd. De energie en de drive is bij mij nooit verminderd. Ik ben trouw gebleven aan mijn verhaal en wist dat we wel punten zouden pakken als we keihard ons best bleven doen.”

Met een 13 op 15 tussen eind november en midden december sloeg Waasland-Beveren terug en ook het gelijkspel van afgelopen zondag op het veld van Genk laat het beste vermoeden voor wat nog moet komen. Is Hayen dan zo’n motivator? Of maakten tactische wijzigingen het verschil? “Ik heb altijd uitersten proberen neutraliseren. Als we wonnen, was het nooit complete euforie. Als we verloren, zocht ik naar dingen om op verder te bouwen. We werkten aan de details en vonden meer stabiliteit. Het zal nog altijd een lang en lastig seizoen worden. We hebben zeker nog zo’n reeksje nodig.”

Visie overeengekomen

Hayen is het eens met de stelling dat Belgische clubs te snel het vertrouwen in hun coach verliezen. “Het is niet eenvoudig om als club achter je trainer te blijven staan als de resultaten er niet komen, maar als je een visie bent overeengekomen, moet je de trainer ook de kans geven om die op het veld over te brengen. Soms kan dat pas als daarvoor in de winter enkele geschikte spelers worden gehaald. Een beetje geduld is zeker op zijn plek. Ik ben blij dat het bestuur bij ons altijd rustig gebleven is en dat we daar nu iets voor hebben kunnen teruggeven. We willen nu snel een nog veiligere marge claimen.”

Nicky Hayen.