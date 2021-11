Belgische beloften doen wat ze moeten doen: winnen zonder tegendoelpunt

VoetbalMet een doelpunt op het einde van elke helft vervulde Jong België in Tannadice Park zijn opdracht perfect. De Belgische beloften wonnen nu ook hun laatste wedstrijd van 2021 én ze deden dat zonder een tegendoelpunt toe te staan. Jacky Mathijssen kon dan ook tevreden de thuishaven van Dundee United verlaten. Dat concurrent Denemarken eerder op de dag in Turkije was gaan winnen, wist hij al bij de aftrap en dat kon de pret dus niet vergallen. De EK-kwalificatie hoopt België volgende maand in Kopenhagen te mogen vieren.

In vergelijking met vorige vrijdag in Leuven tegen Turkije voerde Jacky Mathijssen uiteindelijk drie wissels door. Dat Senne Lammens het doel zou verdedigen was al bekend, voorts stond Yorbe Vertessen voorin naast Openda in de plaats van Balikwisha en kreeg Hugo Siquet de voorkeur op Kana - waardoor Van der Brempt in de “back-three” terechtkwam.

Na een eerste kans voor de Schotten die voorlangs ging, nam België vanaf het kwartier duidelijk de bovenhand. Een vluchtschot van Openda werd door doelman Slicker gepareerd. De Schotse keeper dook ook onvervaard in de voeten van de Vitesse-spits toen die door Vertessen was uitgestuurd. Driemaal bleek scheepsrecht voor de Belgische topschutter. Na een domme overtreding van Doig op Vertessen in de hoek van de zestien, kon Openda vanop elf meter de jonge Duivels op voorsprong trappen in het zicht van de rust. Verschaeren, erg bedrijvig in zijn vrije rol vanaf links achter de twee andere spitsen, zag op slag van rusten nog een vrijschop gekeerd door Slicker.

Raskin plaatst orgelpunt

Na de pauze ging Schotland ook met drie achterin en een mannetje meer op het middenveld spelen en moesten de Belgen hun overwicht gaandeweg afgeven. Schots gevaar bleef beperkt, al moest een attente Lammens de opzittende Fiorini van de gelijkmaker afhouden. Een grotere kans kreeg de uitgebroken Raskin aan de overkant, maar hij stuitte op Slicker. De middenvelder van Standard had niet gemerkt dat zijn ex-maatje Balikwisha, net ingevallen voor Vertessen, ook was meegespurt en verzuimde de bal breed te leggen.

Na een goede ingreep van Lammens bij een poging vanuit een scherpe hoek van alweer Fiorini, nam Raskin aan de overkant vanop ruime afstand Slicker onder vuur. De doelman moest ook handelend optreden toen Openda een verre voorzet van Siquet in één tijd leek binnen te glijden. Uiteindelijk was het bij een kopie van die actie, met alweer een splijtende voorzet vanaf rechts van Siquet, dat Nicolas Raskin in één tijd de Schotse goalie een tweede keer verschalkte en alle twijfels over de Belgische winst wegnam.

BELGIË: Lammens - Van der Brempt, Pletinckx, De Winter - Siquet (91' Sardella), Raskin (91' Zaroury), Onana, Ndenbe - Vertessen (65' Balikwisha), Openda (91' Deman), Verschaeren (73' Kana).

DOELPUNTEN: 40' Openda (strafschop, 0-1), 87' Raskin (0-2).

