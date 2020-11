Belgisch record: Racing Genk boekt omzet van 127 miljoen euro

Belgisch voetbal Trainers 1B kritisch over integratie Club NXT: “Kinderen van vierde middelbaar zouden het in universi­teit ook moeilijk heb­ben”

14 november Het experiment om de Club-beloften te integreren in 1B roept na tien speeldagen vragen op over het nut. Sportief weegt Club NXT licht. Andere 1B-trainers zijn kritisch: “Te snel willen gaan heeft geen zin”, zegt Emilio Ferrera (Seraing). “Reglementair is de competitie wat verstoord”, vindt Felice Mazzu (Union).