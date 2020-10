Belgisch profvoetbal wellicht voor minstens drie weken achter gesloten deuren

Eerder deze week lag er nochtans gewoon een verstrenging op tafel. Een halvering van het aantal toegelaten fans van 400 naar 200, en bubbels van maximaal vier personen. Vandaag vond er nieuw overleg plaats met de verschillende ministeries van sport. Daarin werd overeengekomen dat een bubbel van twéé personen beter zou zijn.

Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat zelfs dat voorstel overeind zal blijven. Door de zorgwekkende coronacurve en de steeds luidere stemmen die opgaan om over te gaan tot een volledige lockdown, is de kans zeer groot dat de federale regering de zaak in handen neemt.

Om 20u buigt het Overlegcomité zich nog over de materie. De kans is bijzonder groot dat daar beslist wordt om publiek voor een periode van minstens drie weken helemaal niet meer toe te laten. Eupen-KV Mechelen zou dit weekend sowieso al zonder fans doorgaan, op gezag van burgemeester Niessen en de Duitstalige minister van Sport Weykmans.

De teneur bij de clubs uit 1A rond hun wens is duidelijk: voetballen zolang het kan - ondanks het toenemende aantal positieve gevallen bij verschillende clubs -, het liefst mét beperkt publiek maar als het echt niet anders kan zonder. Ondanks het verlies aan inkomsten dat dergelijke beslissing met zich meebrengt. Bij Club Brugge en AA Gent zien ze in afwachting van het overlegcomité en de goedkeuring van minister Weyts geen reden om ermee te stoppen of geen fans toe te laten.

“Hoewel de verliezen aan inkomsten uit ticketing - Gent heeft een compensatieplan voor de abonnees die niet binnen kunnen - en catering groot zijn, zien wij geen reden om ermee te stoppen of geen fans meer toe te laten”, zeggen de Buffalo’s. “Ook een wedstrijd met 3997 fans biedt nog steeds een zeker rendement.” Eenzelfde gevoel leeft bij Anderlecht, dat anticipeert volop op een scenario waarbij het door de verstrengde coronaregels voor minder fans moet voetballen. De club heeft een protocol samengesteld om 3.700 supporters te ontvangen in het Lotto Park. “Met die opkomst blijft het de moeite waard om alle inspanningen te leveren.”

Bij Racing Genk, dat zijn stadioncapaciteit door de verstrenging van de maatregelen teruggeschroefd ziet van 6.000 tot maximaal 4.200, moet niet al te veel bijgestuurd worden. “We spreken niet langer over regel van anderhalve meter, maar wel over twee zitjes tussen elke bubbel. Aangevuld met een volledige rij stoelen die zowel voor als achter helemaal leeg blijft”, vertelt Robin Godderie, Operations Manager bij KRC Genk. “Het enige wat echt verandert is de maximumcapaciteit van de compartimenten die van 400 wordt gereduceerd tot 200.” Algemeen directeur Erik Gerits vult aan. “We hebben de voorbije maanden alles in het werk gesteld om de mensen op een zo veilig mogelijke manier terug te laten keren naar onze stadions. Wij willen blijven voetballen met publiek, hoe beperkt ook en we doen er ook alles aan om de veiligheid te garanderen.”

Bij KV Mechelen en Standard hopen ze vooral dat het voetbal een welgekomen afleiding kan zijn voor de fans in deze barre tijden. “We willen graag verder spelen met beperkt publiek”, zegt algemeen directeur Frank Lagast. “Coronaproof uiteraard. We hebben steeds alle maatregelen toegepast en voor zover we weten zijn er geen besmettingen gebeurd in het stadion tussen supporters. Mensen hebben al zo weinig perspectief momenteel en sport geeft een welgekomen afleiding.” Op Sclessin klinkt het: “Iedereen die van voetbal houdt hoopt vurig dat de competitie gevrijwaard blijft.”

Clubs blijven er intussen ook alles aan doen om de fans zoveel mogelijk te sensibiliseren. Antwerp lanceert bij elke thuiswedstrijd een filmpje over de ‘Bosuilbubbel’. Fans worden ook via de sociale mediakanalen van de clubs aangemoedigd om de regels te volgen. Elk verkocht E-ticket is vergezeld van een waslijst aan te volgen maatregelen. Of dat allemaal zal volstaan om ook de komende weken voetbal met publiek te garanderen zal moeten blijken. Het overlegcomité heeft het laatste woord.

