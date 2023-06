Belgisch profvoetbal boekt recordomzet, maar toch blijft rendement “precair”

KIJK. CEO Lorin Parys over de sociaal-economische impact van de Pro League

Een pijnpunt blijft evenwel de stadioninfrastructuur. Een modern stadion zorgt voor een stabiele inkomstenstroom. Maar behalve AA Gent - dat geen eigenaar is van zijn eigen stadion, maar wel wedstrijdgerelateerde inkomsten incasseert - is er geen enkel moderne arena. “Op dat vlak moeten we stappen zetten”, aldus Pro League-CEO Lorin Parys.

“Er is nog heel wat werk aan de winkel”, zegt Parys. Hij wijst naar zijn Football First-plan, dat de clubs verplicht hun eigen vermogen positief te houden of te maken (de meerderheid van de clubs worstelt met een negatief eigen vermogen). “Maar we zien evengoed dat we bij de topleveranciers horen van jong talent aan grote buitenlandse competities. We zullen blijven inzetten op de doorstroming van jong talent.”