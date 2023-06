Belgisch profvoetbal boekt recordomzet, financiële gezondheid clubs wel onder druk

Deal tussen Anderlecht en Kasper Dolberg in stroomver­snel­ling, paars-wit zou 4,5 miljoen op tafel leggen

Anderlecht zet hoog in. De onderhandelingen met OGC Nice over een overgang van de 25-jarige Deense spits Kasper Dolberg zitten in een stroomversnelling. RSCA is op weg naar een overeenkomst met de Fransen voor zo’n 4,5 miljoen euro. Vier jaar geleden verhuisde hij nog voor 20,5 miljoen van Ajax naar Nice.