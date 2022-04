Bekijk hier de volledige kalenders van de Champions’ en Europe play-offs én om welke Europese tickets er nog wordt gestreden

Eerder op de dag meldde de Pro League al dat Club Brugge - Antwerp op zondag 24 april (13.30u) de openingsmatch is van de strijd om de titel. Vijf uur later kijken koploper Union en Anderlecht elkaar in de ogen. De twee mogelijk beslissende duels tussen de nummers een en twee van de reguliere competitie, Union en Club Brugge, zijn slechts drie dagen van elkaar verwijderd. Op 8 mei (13.30u) is de clash in het Dudenpark voorzien. Club Brugge - Union vindt op 11 mei (20.30u) in het Jan Breydelstadion plaats.