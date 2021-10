Bekijk hier de samenvattingen van de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League

Jupiler pro league Morioka zkt ruimte. Vindt hij die straks op de Pairay ?

22 oktober Sporting Charleroi opent vanavond de twaalfde speeldag met een verplaatsing naar Seraing. De eerste sinds 5 mei 1996 (2-3). Op het eerste gezicht is er voor Edward Still geen reden om het elftal te wijzigen dat vorig weekend aan de aftrap kwam tegen Racing Genk, na de rust overwicht afdwong en uiteindelijk won — mede dankzij een sublieme Hervé Koffi. “We hebben tegen Genk een grote stap in de goede richting gezet”, bevestigde de coach van de Carolo’s die stelling.