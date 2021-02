Bekerwinnaar niet meer rechtstreeks naar Europa League-poules: “Devaluatie van het Belgisch voetbal”

Croky CupSlecht nieuws. Aan bekerwinst hangt vanaf dit seizoen geen rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Europa League meer vast. Want wie straks in april de beker de lucht in hijst, moet éérst nog de play-offs van de Europa League overleven alvorens naar de poules te mogen.

De Europa League krimpt in wat betreft aantal deelnemende ploegen. Nu waren dat er nog 48 in de poules, vanaf volgend seizoen 32. Bijgevolg zijn er ook minder ploegen direct gekwalificeerd. België is daarvan rechtstreeks slachtoffer.

Franky Vercauteren – trainer van regerend bekerwinnaar Antwerp én gisteren nog overlever in de zestiende finales – reageerde achteraf verrast over de devaluatie van het bekerticket: “Als je nog voorrondes moet spelen, dan is er geen beloning meer voor bekerwinst. Ik begrijp dat er geen 500 ploegen kunnen meedoen, maar nu wordt er een soort ongelijkheid gecreëerd. Dit is misschien ook de devaluatie van het Belgisch voetbal op Europees vlak. Je moet punten halen voor je coëfficiënt.”

Quote Ik begrijp dat er geen 500 ploegen kunnen meedoen, maar nu wordt er een soort ongelijk­heid gecreëerd Franky Vercauteren, Coach Antwerp

Klopt. Maar onze coëfficiënt staat er op dit moment nog even los van. Alles heeft te maken met de Conference League. Een nieuwe, derde Europese competitie, door de UEFA gecreëerd om meer ploegen de kans te geven om Europees te spelen. Die competitie – met ook al 32 deelnemers vanaf de poules - gaat vanaf seizoen 2021/22 van start en slorpt een deel van de deelnemende Europa League-teams op.

Ook nieuw: de Europa League verwelkomt straks ook niet langer de derde uit de Jupiler Pro League of de winnaar van de play-offbarrages. Nee, zij treden aan in die Conference League, in respectievelijk de derde en de tweede voorronde.

Volledig scherm © BELGA

Bekijk de sportvideo’s van het moment: