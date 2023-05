Bekerhuldiging Antwerp geannuleerd: “We willen de focus op het sportieve leggen”

“Het beste dient nog steeds te komen”: onze chef voetbal ziet hoe bekerwinst de honger van Antwerp alleen nóg groter maakt

Antwerp veroverde zondagmiddag de beker. Verdiend was het, die eerste trofee voor coach Mark van Bommel. “De eerste van velen. Zijn verhaal zal niet stoppen bij een Croky Cup”, zo schat onze chef voetbal Niels Poissonnier in. Maar niet alleen de coach, getekend door een levensles in Johannesburg, wil meer. “Antwerp FC gaat niet berusten. Dat voelde en zag je zelfs, te midden van het feestgedruis.”