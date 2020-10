Bekende fans verwachten Antwerpse derby vol spektakel: “Beerschot gaat zwaar ‘op zijn bakkes’ krijgen”

BEKENDE ANTWERP-FANS

Tom Waes (acteur): “Mijn vrouw gaat het niet lang volhouden”

Pronostiek: 2-1

“Het systeem van Leko begint te werken. We hebben heel wat vlot scorende spelers en iets meer kwaliteit dan Beerschot, ook al blijkt dat nog niet uit de stand. We kunnen moeilijk onder stoelen of banken steken dat Beerschot het niet slecht doet en geloof me, dat ga je niet snel uit mijn mond horen. Toch gaan we winnen uiteraard. Ik verwacht een 2-1-overwinning met goals van Mbokani, Benavente en Holzhauser dan maar. Daar heb ik wel wat schrik van.” “Jammer genoeg zal de twaalfde man zijn rol niet kunnen vervullen. Zo is het toch een beetje een derby in mineur. Ik kan de Bosuil vanop Linkeroever vanuit het raam zien omdat ik op de 20ste verdieping woon, maar ik ga straks thuis op tv coronaproof zitten kijken. Mijn tickets had ik ook voor de nieuwe maatregelen al weggeschonken omdat we momenteel op een set met 50 man aan het draaien zijn. Het wordt dus in mijn dooie eentje want mijn vrouw gaat het niet lang volhouden met mij in de woonkamer. (lacht)”