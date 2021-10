Bekende Beerschot-fans luchten hun gekwelde paars-witte hart: “We waren nog nooit zo slecht. En het ligt niet eens aan de spelers”

RSC Anderlecht Marc Coucke: “Of de toekomst van Anderlecht er goed uitziet? Absoluut”

Goed nieuws voor Anderlecht deze week op financieel gebied. Met een kapitaalsinjectie van 42 miljoen euro lijkt de toekomst van paars-wit verzekerd. Te meer omdat eigenaar Marc Coucke opnieuw een geste doet en 51 miljoen euro aan schulden laat vallen. Bij aankomst aan het Lotto Park voor de wedstrijd tegen Beerschot wilde Coucke niet al te veel kwijt over het nieuws. “Ik ben blij dat het nu weer over voetbal gaat, want we moeten matchen proberen winnen, hé. Of de toekomst voor Anderlecht er goed uitziet? (wijst naar de lucht) Absoluut.”

