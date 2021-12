Beerschot zakt verder weg in degradatiemoeras na nieuwe nederlaag tegen KV Oostende

Beerschot sprokkelde voor deze match 9 punten uit 18 wedstrijden, terwijl Oostende net een 3 op 24 achter de rug had. Dat was in de eerste helft ook te zien op het veld. Aan goede wil ontbrak het de 22 spelers niet, aan vertrouwen en zuiverheid des te meer. Scheidsrechter Christoph Dierick zorgde tussendoor nog voor wat extra gezucht op de tribunes. Twee vrijblijvende tips voor de ref. Eén: als de overtreding zwaar genoeg is voor een gele kaart, trek die dan ook, al gebeurt het binnen de eerste tien minuten. Twee: zeg bij een corner niet dat je gaat blazen als er een fout gebeurt, maar fluit gewoon als het zo ver is.