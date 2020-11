Beerschot voor het eerst in 12.874 dagen op kop: “Overal gaan we vol voor de drie punten, zonder al te veel te rekenen”

BeerschotWel 35 jaar of maar liefst 12.874 dagen. Diego Maradona moest Argentinië nog wereldkampioen maken. Zó lang was het geleden dat Beerschot voor het laatst op kop stond in onze hoogste voetbalklasse. Afgelopen weekend braken de mannen van het Kiel eindelijk die ban, met aan het roer een landgenoot van de betreurde Maradona. “Ons doel is nu al bereikt.”

“Top of the league.” Beerschottrainer Hernan Losada sprak de woorden na de 2-3-zege op KV Mechelen met gepaste trots uit. Zijn ploeg staat op een plaats die Beerschot sinds de zomer van 1985 niet meer heeft bekleed. Toen mochten Patrick Vervoort en co na vijf speeldagen even van de leiding proeven. Nu treden Holzhauser en zijn volgelingen in die voetsporen.

Drie weken geleden liet Beerschot in Kortrijk de eerste plek in blessuretijd domweg uit handen glippen, maar nu is het dan toch zover. Racing Genk telt weliswaar evenveel punten als de Ratten, maar heeft een gewonnen match minder op zijn conto. Als het seizoen nu gedaan zou zijn, zou Beerschot dus kampioen zijn.

“Dit is meer dan zomaar een overwinning”, verkondigde een uiterst opgetogen Hernan Losada achter de Mechelse kazerne. “We brachten een moeilijke uitwedstrijd tegen een sterk KV Mechelen tot een goed einde en staan nu minstens voor een week op kop. Zo laten we teams met een groter budget, meer middelen en hogere ambities achter ons. Voor een ploeg die uit 1B komt, is dat een waanzinnige prestatie. Ik kan dat niet genoeg benadrukken.”

Wat Beerschot dezer dagen presteert, is inderdaad om meerdere redenen ronduit uniek. Ten eerste is het ongezien dat een promovendus na veertien speeldagen helemaal bovenaan staat. Moeskroen kwam in het seizoen ‘96-’97 nog het dichtst in de buurt. Toen deelde l’Excel na dertien matchen de leiding met Standard en Club Brugge. Moeskroen zou dat jaar als derde eindigen.

Nooit saai

Een al even gekke vaststelling die alle logica tart: het is nooit gebeurd dat de ploeg met de meeste tegengoals de rangschikking aanvoert. Beerschots keeper Mike Vanhamel moest zich dit seizoen al 33 keer omdraaien – gisteren werd hij zelfs twee keer geklopt door een eigen ploegmaat – maar zo erg is dat nu ook weer niet als je zelf al 38 keer de netten vond. Spektakel en resultaten gaan tegenwoordig hand in hand op het Kiel. Alleen al om die reden zullen er weinig mensen zijn die Beerschot het huidige succes misgunnen. Never a dull moment...

“Wij spelen altijd om te winnen. Overal gaan we vol voor de drie punten, zonder al te veel te rekenen. Ik ben zo trots op wat deze ploeg week in, week uit brengt”, aldus nog Losada. “Soms moet het natuurlijk eens een beetje meezitten – zoals tegen Mechelen voor een stuk het geval was – maar je moet het toch maar doen. Voor het seizoen mikten we in eerste instantie op het behoud en af en toe een stunt. Inmiddels zijn we gered, terwijl we al Club Brugge en Anderlecht klopten. Eigenlijk is onze doelstelling nu dus al bereikt. Wie kan dat zeggen in deze fase van de competitie?”

Play-off 1?

Losada heeft een punt. Tijd om nieuwe doelen te stellen, dan maar? Play-off 2 lijkt op dit moment toch een zeer realistische ambitie voor de seizoensrevelatie. En ach, waarom zou men in het Olympisch Stadion niet stilaan mogen beginnen denken aan play-off 1? Groot dromen hoort bij een stad als Antwerpen, toch? Het is niet uitgesloten dat de hyperambitieuze Losada die droom binnenkort intern zal doen leven. Maar naar de buitenwereld zal hij dat niet zomaar toegeven. Het deurtje dat Losada vorige week in ‘Extra Time’ op een kier zette, ging snel weer dicht.

“Ons volgende doel is zondag drie punten pakken tegen Eupen”, zei de Kielse trainer gisteren droogweg. Ryan Sanusi, één van de slimmeriken in de paars-witte kern, trad zijn sportieve baas bij. “Wij zijn niet zo’n ploeg die veel denkt aan de match na de volgende match. Ondertussen zijn we ervan overtuigd dat we van iedereen in 1A kunnen winnen, maar we beseffen ook goed genoeg dat het seizoen nog heel lang duurt. Laat ons dus maar rustig van week tot week blijven leven.”

Op dit moment is er alleszins niets dat erop wijst dat Beerschot (op korte termijn) een fameuze inzinking zou kunnen krijgen. Daarom deze mijmering om af te ronden: op 2 april zal Beerschots vorige leidersplaats exact 13.000 dagen geleden zijn en 13 is een magisch getal op het Kiel. Stel u eens voor dat Losada en co dan nog steeds eerste staan...

