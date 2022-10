Beerschot verslikt zich in RWDM, waardoor Anderlecht-beloften alleen op kop staan in Challenger Pro League

RWDM verschalkt Beerschot met 2-0...

... en zo staan RSCA Futures alleen op kop

De RSCA Futures versloegen gisteren namelijk Virton met 3-1. Verdediger Killian Sardella zorgde voor twee doelpunten. De Anderlecht-jongeren gingen tegen Virton op zoek naar de leidersplaats en lieten die intentie ook blijken in de wedstrijd. Ze eisten de bal op en dwongen hun tegenstander op de eigen helft. Het overwicht op het scorebord vertalen lukte evenwel niet in de eerste periode. Enkele afstandschoten uit de tweede lijn vormden het grootste doelgevaar. Na de rust vloog het leer er wel meteen in. Verdediger Killian Sardella (48. en 52.), die geregeld de selectie van de eerste ploeg haalt, rukte op vanuit de verdediging en zorgde voor het openingsdoelpunt. Niet veel later verdubbelde hij de voorsprong met het hoofd. Ayyoub Allach (61.) schudde paars-wit even wakker, maar spits Lucas Stassin (76.) stelde de zege veilig met zijn zevende doelpunt van het seizoen.