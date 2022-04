Beerschot vergadert vanavond over actieplan na rellen: “Dit ondermijnt de toekomst van de club, ook prins Abdullah stelt zich vragen”

Maar vooral het imago van de club lijdt immense schade, nadat de Beerschot eerder dit seizoen al zwaar in opspraak was gekomen na de rellen in de derby. “Dit ondermijnt de toekomst van de club”, zegt voorzitter Francis Vrancken. “Partners, investeerders en ook hoofdeigenaar prins Abdullah stellen zich terecht vragen. Ik krijg veel berichten: ‘Voorzitter, hier willen we geen slachtoffer van zijn, want wij houden ons wel aan de regels.’ Wij moeten opletten dat de hele club en de fans die het wel goed bedoelen geen schade lijden door de minderheid aan fans die over de schreef gaan. We zullen onze partners nu écht moeten overtuigen dat we hier meer aan gaan doen.”