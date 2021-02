Beerschot van sexy naar saai: achtergrond bij de opvallende switch in de voetbalfilosofie

BeerschotDe huidige stijl van Beerschot kan nog soelaas bieden in de beker: vanavond is het resultaat wél heilig. Maar in 1A valt het op hoe snel Beerschot zijn sexy voetbal met het vertrek van Losada en Tissoudali helemaal kwijt is – hoe saai was die derby... Achtergrond bij een switch tegen de Beerschot­identiteit in.