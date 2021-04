Beerschot pakt belangrijke driepunter tegen Charleroi na twee penaltytreffers van Holzhauser

KV Mechelen Zwak KV Mechelen doet slechte zaak in strijd om play-off 2: “Zelden zo kwaad geweest tijdens de rust”

3 april Is de veer gebroken? KV Mechelen leed in Sint-Truiden een 2-1-nederlaag en deed zo een slechte zaak in de strijd om play-off 2. “Dit is zeer ontgoochelend”, klinkt het bij de spelers en coach Wouter Vrancken.