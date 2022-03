Beerschot krijgt deels gelijk over betwiste fases: Sebaoui had strafschop moeten krijgen

Het Referee Department van de voetbalbond blikte terug op de twee meest betwiste fases in het nadeel van Beerschot in de derby op Antwerp (2-1). In de eerste helft kende ref Nathan Verboomen aan Beerschot bij een 0-0-stand geen strafschop toe na een contact van doelman Butez met Sebaoui. Ook de VAR greep niet in. Volgens Frank De Bleeckere van het Referee Department had de VAR hier wel moeten tussenkomen: “Omdat het contact van de Antwerpdoelman met de knie de Beerschotaanvaller uit balans brengt en daardoor een impact heeft op de verdere actie.” Beerschot zag voorts een kwartier voor tijd de 1-2 na een VAR-interventie afgekeurd. Die beslissing krijgt wél steun na een duidelijke voorafgaande overtreding: “Avenatti maakte een fout op Benson.”