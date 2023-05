Beerschot, Kortrijk en Oostende staan te koop, maar één ploeg bewijst dat het helemaal Belgisch kan: “Perfect mogelijk... als iedereen normaal zou doen”

KIJK. Wie wordt kampioen in België? Trainers uit de Champions’ play-offs kijken in hun glazen bol in exclusief gesprek met HLN en VTM

Na de reguliere competitie volgt nu het toetje in ons voetbal: de play-offs. De Europe play-offs beginnen vanavond al, de Champions’ play-offs zondag met de topper tussen Racing Genk en Club Brugge. Wij brachten met Wouter Vrancken (KRC Genk), Mark van Bommel (Antwerp) en Rik De Mil (Club Brugge) drie van de vier trainers samen voor een exclusief voorbeschouwend gesprek - Karel Geraerts (Union) was er door omstandigheden niet bij. In bovenstaande video kijken de coaches al eens in hun glazen bol: wie denken zíj dat straks kampioen wordt? Een uitgebreid verslag van de babbel is vanavond te zien in VTM NIEUWS of te lezen op onze site en app!