Beerschot kampioen van stilstaande fases: “Met Rapha’s traptechniek is het wat makkelijker om de details naar je hand te zetten”

KV Kortrijk KV Kortrijk, club in de zorgen: “Het lijkt alsof elke kans van de tegenstan­der een doelpunt wordt”

25 januari In acht dagen tijd kijken de supporters van KV Kortrijk niet meer hoopvol naar de play-off 2 maar angstig naar de degradatiezone. Toen had KVK net Standard, Gent en Genk over de knie gelegd. Nu haalde het 0 op 9 en is de sfeer compleet omgeslagen. Want er is meer: Yves Vanderhaeghe voelt (zeg maar: weet) het einde nabij, van de smalste kern zijn twee bepalende spelers het huis uit, twee andere geblesseerd en… de staartploegen komen steeds dichterbij.