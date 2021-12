Beerschot houdt coach Torrente (nog) aan boord, maar: “Dit was het sportieve dieptepunt van het jaar”

Beerschot lijkt op weg naar 1B. Nummer 16 Zulte Waregem staat al op 14 punten. Met nog 14 matchen na de winterstop lijkt dat niet meer dan een droom voor de Ratten, en al zeker na die pandoering van gisteren. Een verloren jaar? “Een ontgoocheling was het zeker”, aldus voorzitter Francis Vrancken. “We hadden dit niet verwacht, zelfs niet gevreesd. We waren er in het begin van het seizoen van overtuigd dat we opnieuw een mooi jaar zouden kunnen spelen. Da’s niet gelukt. Na een paar nederlagen op rij zijn we in sportief en mentaal verval geraakt, dat merkte je gisteren. Dat was het sportieve dieptepunt van het jaar. Maar, we blijven ambitieus en gaan niet opgeven.”

De voorzitter behoudt ondanks de povere resultaten en het gebrek aan doelpunten het vertrouwen in de spelersgroep en de trainersstaf. Ook het voorval met Holzhauser wuift hij weg. “We mogen dat niet opblazen. Het was volgens mij geen beslissing van hem alleen, wel van de ploeg. Het moet allemaal snel gaan, en het is ook snel gecommuniceerd naar de bank toe. In het begin leek het me ook geen slechte keuze, al is die daarna wel slecht uitgedraaid met die rode kaart. Ik behoud het vertrouwen in onze staf. We willen ook onze tweede seizoenshelft met hen aanvatten, en we hebben er het volste vertrouwen in dat zij de mensen zijn die ons moeten redden. Dat geldt ook voor de spelers.”

Vrancken gelooft nog altijd in een miraculeuze redding van het stamnummer 13. “Degradatie zou een sportieve ontgoocheling zijn. We hebben hard gevochten om te staan waar we nu staan, dat zou een stap terug zijn. De club bestaat al vele jaren, we zijn steeds teruggekomen. Als we de reglementen volgen, hebben we zeven punten achterstand op de voorlaatste met nog 14 wedstrijden te gaan. Het kan nog alle kanten uit.”

De spelers van Beerschot wisten niet goed wat zeggen na afloop:

Ben jij een voetballiefhebber? Speel dan mee met de Gouden 11 en bewijs je kennis.

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA