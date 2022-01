Beerschot grijpt laatste strohalm en nadert in degradatiestrijd tot op zeven punten van Seraing

Belgisch voetbal “Hein Vanhaeze­brou­ck kreeg potgrond en mest van Mogi Bayat en ontving 283.750 euro in het zwart”

Speurders die actief zijn in het fraudeonderzoek in het Belgische voetbal vermoeden dat huidig AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck tijdens zijn eerste ambtsperiode in de Ghelamco Arena voor 283.750 euro in het zwart werd betaald, via constructies die destijds werden opgezet door makelaar Mogi Bayat. Dat blijkt uit informatie die de krant ‘De Standaard’ kon inkijken.

18 januari