Beerschot grijpt in na teleurstellende 1 op 21 en ontslaat Peter Maes

KV Oostende “Belgische clubs zijn in handen van makelaars. KV Oostende niet." Of waarom de Amerikaan­se Duchâtelet maar clubs blíjft kopen

10 september KV Oostende is een kleine garnaal in het profvoetbal. Maar in alle stilte zijn de Amerikaanse bazen de kustploeg aan het uitbouwen tot een sleutelpion in een Europees voetbalnetwerk met zes clubs. Het systeem van Roland Duchâtelet, waar computers en cijfers de plaats van makelaars innemen, en spelers als pionnen op een schaakbord rondgeschoven worden. “Haters zullen er altijd zijn”, zegt big chief Paul Conway. “Maar wat wij doen is net goéd voor het voetbal.”