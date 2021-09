Beerschot grijpt in na teleurstellende 1 op 21 en ontslaat Peter Maes, Storck in beeld als opvolger

Storck in beeld als opvolger

Na het ontslag van Peter Maes maakt men bij Beerschot werk van de aanstelling van een opvolger. Een naam die in de wandelgangen circuleert, is die van Bern Storck. De 58-jarige Duitser heeft in ons land een prima reputatie sinds hij Moeskroen en Cercle Brugge naar het behoud loodste. Bij die twee clubs verwezenlijkte Storck een klein mirakel. Afgelopen seizoen was Storck aan de slag bij het Slovaakse DAC Dunajska Streda (de huidige ploeg van Didier Lamkel Zé), maar aan die samenwerking kwam in april een einde. Het is niet duidelijk of Beerschot ook nog andere pistes bewandelt. In afwachting van een nieuwe T1 neemt Marc Noë de honneurs waar. De 58-jarige Noë is al jarenlang jeugd- en beloftencoach bij Beerschot en geniet intern erg veel aanzien.