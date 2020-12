Beerschot en Wallonië, geen goede match: Ratten wachten al 15 jaar op 1A-zege op Waalse bodem

Beerschot en Waalse tegenstanders: da's al langer geen goede match. Dit seizoen verloren de mannen van het Kiel al van Standard (thuis), Charleroi (uit) en Eupen (thuis). En in het verleden leverden verplaatsingen naar Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap zelden veel op. Sinds 1 januari 2000 stak Beerschot 57 keer de taalgrens over (in de hoogste klasse en play-off 2). Aan die tripjes hield men slechts zeven overwinningen en 35 punten over (op 171). Geen vetpot dus.

In de reguliere competitie in 1A is het intussen van 16 april 2005 geleden dat de Antwerpenaren konden winnen in Wallonië (0-1 op Moeskroen, met een goal van Jurgen Cavens). In april 2010 pakte men in play-off 2 ook nog wel eens de volle buit in Charleroi. Vijf maanden later volgde een competitiezege in een uitwedstrijd tegen Eupen, maar die tellen we hier niet mee. Wegens verbouwingen aan het Eupense stadion werd dat duel toen in Sint-Truiden afgewerkt.