Beerschot-coach Peter Maes predikt ondanks rode lantaarn rust: “We hebben nog een beetje tijd nodig”

BeerschotPeter Maes zal het zich allemaal anders hebben voorgesteld, maar het is wat het is: Beerschot gaat zondag als hekkensluiter op bezoek bij Club Brugge. In aanloop naar die moeilijke verplaatsing maakte Maes rustig de tijd om – aan de hand van drie thema’s - vooruit te blikken. “We zijn aan het komen, maar hebben nog een beetje tijd nodig.”

Hans Vanaken

Peter Maes was de man die in Lokeren Hans Vanaken lanceerde op het hoogste niveau. Nog steeds loopt Maes erg hoog op met zijn vroegere poulain, die hij zondag terugziet in het andere kamp. “Tegen Cercle Brugge was Hans invaller, tegen Zulte Waregem speelde hij negentig minuten. Je zag meteen het verschil”, merkt Maes op. “Hans is gewoon iemand die de spelers rondom hem beter maakt. Soms wordt daar nogal makkelijk aan voorbij gegaan omdat er een bepaalde gewenning is. Maar je mag niet vergeten dat Hans elk jaar weer zijn statistieken haalt. Dat sommige mensen twijfelen of hij wel mee zou kunnen bij de Europese top begrijp ik niet. Zet Hans er maar eens tussen, hé. Volgens mij zal hij niet ontgoochelen.”

Volledig scherm Hans Vanaken. © Photo News

Gehavend middenveld, versterkte aanval

Vorige week kon Peter Maes voor het eerst beschikken over Ryan Sanusi, maar die viel opnieuw uit met een knieblessure. Ook Tom Pietermaat blijft onbeschikbaar en zo wordt de spoeling plots dun op het Kielse middenveld. “Sanusi was voor mij een deur die open ging. Jammer genoeg is die alweer dicht”, aldus Maes. “Pas na zijn knieoperatie zullen we weten hoe lang we Ryan exact kwijt zijn. Ondertussen zal ik wellicht andere jongens uit hun positie moeten halen. Gelukkig krijgen we vooraan iets meer mogelijkheden, nu Noubissi weer fit is en Soumaré en Shankland er bij kwamen. Wat we van Shankland mogen verwachten? Alles wat in de zestien gebeurt, daar is hij sterk in. Nu is het kwestie om hem te gaan inpassen en de bal regelmatig in de zestien te krijgen.”

Volledig scherm Ryan Sanusi. © BELGA

Rode lantaarn

Beerschot staat na vier speeldagen laatste met één op twaalf. Dan komt een verplaatsing naar Club eigenlijk niet zo gelegen. “We mogen nu niet focussen op de ranking, maar op de volgende match. Al zal je als journalist dat soort uitspraken op je zestigste wel beu gehoord zijn”, knipoogt Peter Maes. “Maar het is echt wel zo dat je zowel op positieve als op negatieve momenten niet te ver vooruit mag kijken. Laat ons dus eerst al maar eens beginnen met een goede prestatie neer te zetten in Brugge. Zelf kijk ik altijd door het resultaat heen. Tegen Standard brachten we bijvoorbeeld voldoende kwaliteit, maar in het voetbal volstaat dat niet altijd voor winst. We zijn stelselmatig aan het komen, maar hebben nog een beetje tijd nodig. Toen ik bij Beerschot tekende, hadden we slechts acht fitte en beschikbare spelers. Intussen hebben we al een hele weg afgelegd.”

Volledig scherm Peter Maes. © BELGA