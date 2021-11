Beerschot boekt 5,8 miljoen verlies: “Maar supporters moeten zich geen zorgen maken”

Belgisch voetbalBeerschot heeft in het voorbije boekjaar 5,8 miljoen euro verlies geleden. Dat blijkt uit de jaarrekening die de club zopas neerlegde. Volgens voorzitter Francis Vrancken is het verlies een gevolg van enkele investeringen en de coronatoestand. Vrancken benadrukt dat alles wordt afgedekt door de clubeigenaars.

In het boekjaar 2020-2021 klokte Beerschot af op 5,8 miljoen verlies, terwijl men een jaar eerder ook al 4,3 miljoen verlies leed. Toch is er volgens voorzitter Francis Vrancken geen reden tot paniek: “We wisten dat corona een invloed ging hebben op de inkomsten. Verder is het zo dat we serieus hebben geïnvesteerd in de spelerskern en in de werking van de club. Het boekhoudkundige verlies was dus ingecalculeerd en wordt netjes afgedekt door de eigenaars. Supporters moeten zich dus absoluut geen zorgen maken over de toekomst.”

Vrancken is overigens hoopvol dat de financiële cijfers op termijn beter zullen gaan worden. “Na de promotie naar 1A hebben we een ongunstige deal moeten slikken wat betreft de tv-rechten”, brengt de Kielse preses in herinnering. “Nu moeten we het doen met twee miljoen, maar vanaf 2022 komt daar een miljoen bij. Verder zijn we op commercieel vlak stappen aan het zetten. En misschien kunnen we binnenkort wel eens een lucratieve uitgaande transfer realiseren.”

Tot slot nog dit: uit de jaarrekening blijkt dat Beerschots loonlast in het voorbije jaar is gestegen van 5,6 naar 8,9 miljoen euro. In de afgelopen periode werden er verschillende spelerscontracten opengebroken en opgewaardeerd. Onder andere sterspeler Raphael Holzhauser ondertekende in november vorig jaar een verbeterde overeenkomst.

