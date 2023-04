Ayase Ueda knalt Cercle voorbij lamlendig STVV en houdt zo de kansen op Europe play-offs gaaf

Flitsend zouden we de start van Cercle-STVV niet meteen noemen. Het eerste halfuur van de wedstrijd was zó flauw dat een collega zich hardop afvroeg of er op Jan Breydel wel winstpremies te verdienen waren. Cercle Brugge – de enige van de twee teams die nog een doel had dit seizoen – had de partij wel in handen.

In hun zoektocht naar een startbewijsje voor de Europe play-offs begon de Vereniging in het slotkwartier van de eerste helft het gaspedaal toch in te duwen. Ueda kopte een uitstekende kans in de handen van Schmidt, aan de overkant kopte Hara een bal namens STVV over. De partij had een doelpunt nodig en de Vereniging kreeg een uitgelezen kans toen Bauer Lopes neerhaalde in de zestien. Wim Smet twijfelde niet en wees naar de stip.

Ayase Ueda ging vol vertrouwen achter de bal staan en poeierde het leer in de rechterbovenhoek. Als iemand een schoolvoorbeeld van een perfecte strafschop nodig heeft, snor die beelden even op. Beter dan dat, trap je ze echt niet. Cercle ging nog even door op dat elan en Ueda kreeg een heerlijke bal van Somers voor de 2-0.

De rust werd gehaald bij die score en de tweede helft begon alweer slaapverwekkend. Wim Smet schudde iedereen dan maar wakker met een nieuwe penalty. Francis raakte Koïta licht in de zestien en de bal ging opnieuw op de stip. Toegegeven, de rush van Koïta verdiende een doelpunt en Bruno knalde het leer in de linkerhoek.

Opnieuw alles speelbaar dus voor STVV, maar de Limburgers leken niet al te veel dadendrang aan de dag te brengen. Bruno kreeg nog een goeie kans, maar dat was het dan ook. Aan de overkant kroonde Ueda zich tot man van de match toen hij invaller Denkey op weg zette naar de 3-1. Twee goals en een assist, daar kan je mee thuiskomen. Cercle heeft zo nog een kans op play-off 2 en trekt komende week naar Zulte Waregem, dat zaterdag zelf met 1-5 won én zo nog een kans heeft om de degradatie te ontlopen. Wordt interessant, daar aan de Gaverbeek.

