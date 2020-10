Avondje carnaval op het Kiel: Holzhauser mept STVV knock-out (6-3), “Rapha, Gouden Schoen”, weerklinkt op tribunes

Sinds vorige week is ‘Rapha’ Holzhauser (27) Oostenrijks international. Zijn sterke seizoensstart was ook bondscoach Franco Foda niet ontgaan. Bij zijn terugkeer in Antwerpen pikte Holzhauser de draad gewoon weer op. Tegen STVV had de linkspoot amper één minuut en vijf seconden nodig om de netten bol te zetten. Eerst maakte ‘Holzie’ zichzelf knap vrij, vervolgens knalde hij keihard binnen. Binnen de 25 minuten deed de paars-witte patron daar nog een assist (voor Tissoudali) en een tweede doelpunt (van op de stip) bij. Holzhauser zit intussen aan zeven goals en zes beslissende passes in negen competitieduels. “Rapha, Gouden Schoen” rolde van de tribunes.

Ook daarna bleef Beerschot maar gaan. Brogno zorgde voor de 4-0 – deze keer was Holzhauser goed voor de pre-assist – en Tissoudali voor de 5-0. Met ook nog eens een assist en een uitgelokte penalty was deze laatste trouwens een waardige rechterhand van de maestro. Een mens zou vergeten dat Beerschot eigenlijk met offensieve zorgen aan de wedstijd was begonnen. Zo ontbraken zowel Marius Noubissi, Musa Suzuki als Blessing Eleke. Corona of niet? Daarop moeten we u het antwoord schuldig blijven, want Beerschot communiceert al maanden niet of nauwelijks over afwezige spelers.