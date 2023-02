Assistkoning Trésor leidt Racing Genk naar eenvoudige zege tegen Oostende en boekt plek in play-off 1

3-0 na de 1 op 6. Racing Genk kende in eigen huis weinig moeite met een potig KV Oostende. Muñoz, Samatta en Paintsil zorgden voor de goals bij de koploper, voor wie Trésor opnieuw twee keer aangever was. Blessures van Tolu en Heynen (?) zijn de mogelijke smetjes op een verder vlekkeloze avond.

Ondanks het puntenverlies op KV Mechelen (2-2) van vorige week hield Wouter Vrancken vast aan zijn vertrouwde elf. Dat betekende dus ook dat Tolu Arokodare in de spits wederom de voorkeur kreeg op Ally Samatta. Lang kon de Cegeka Arena de Nigeriaanse winteraankoop niet bewonderen. Al na tien minuten moest Tolu namelijk met een spierblessure naar de kant.

Ongeveer gelijktijdig kwam de thuisploeg op voorsprong. Verdiend trouwens, want in de openingsfase was Muñoz al een keer dichtbij en had Paintsil de paal getroffen. De derde kans was raak. Bij KVO kregen ze na een hoekschop de poging van McKenzie niet verwerkt en kon Muñoz aan de tweede paal binnenwerken. 1-0 en al de zevende competitiegoal van de Colombiaanse back.

Samatta verlost

Na die furieuze start kende Genk een serieuze dip. De bezoekers vlogen er stevig in – met name Trésor kreeg de nodige tackles te verduren – maar kwamen moeilijk tot uitgespeelde doelkansen. Een schotje van Bätzner verdween naast de paal. Verder niets van de voorlaatste in de stand.

Aan het einde van de eerste helft vond Genk zijn spel terug. Met een heerlijke crosspass stuurde Hrosovsky Trésor de diepte in. De winger vond Samatta, die handig inliep en Hubert wist te verschalken. Een opsteker voor de Tanzaniaan, die op 11 september vorig jaar – de beslissende 1-2 op het veld van Union - voor het laatst had gescoord.

Genk ging met een veilige dubbele voorsprong de rust in. Zo goed als zegezeker dus. Heynen bleef in kleedkamer achter en werd afgelost door Aziz. Uit voorzorg? Volgende week staat immers de Limburgse derby tegen STVV op het programma en een week later komt Union naar Genk.

Balen voor Bilal

Hoe dan ook, vroeg in de tweede helft leek het moment van Bilal El Khannouss gekomen. De Marokkaanse tiener draaide heerlijk weg van zijn bewaker en wist Hubert met een gedevieerd schot te verschalken. Zijn eerste profgoal zorgde voor immense ontlading bij El Khannouss zelf en voor lachende gezichten bij ploegmaats en Wouter Vrancken. Allemaal leuk en mooi, totdat de VAR op de rem duwde en de treffer annuleerde wegens voorafgaand buitenspel. Balen voor Bilal.

De Belofte van het Jaar liet de moed niet zakken en legde kort daarna af voor Hrosovsky. De Slowaak mikte over. Daarna zakte de leider weer een weg. Hornby kopte een prima kopkans naast. 20 minuten voor tijd pakte Vandevoordt uit met een superreflex op een kopbal van Barac. McGeehan was te verbaasd om de herneming binnen te schieten.

Genk was weer wakker. Trésor trok zich weer eens op gang, versnelde en vond Paintsil: 3-0. Assist nummer achttien (!) al voor Trésor, goal nummer elf voor Paintsil. Even later mochten zij gaan rusten. Job done.

