AS-coach Beñat San José voor Waasland-Beveren - Eupen: “Dreamland of the middle of nowhere”

Louter statistisch maken de Panda’s dus een grote kans om op de Freethiel te winnen, al heeft AS-coach Beñat San José daar geen boodschap aan: “Ik hou niet van het woord favoriet. En zeker niet als het gaat om de kansberekening tussen teams als Waasland-Beveren en Eupen. Zij bevinden zich in acute puntennood, wij staan voor een wegsplitsing. Langs de éne kant kunnen we ‘dreamland’ bereiken. Daarmee bedoel ik play-off 2. Langs de andere kant riskeren we in ‘the middle of nowhere’ te belanden. Een gelijkspel? Dan trappelen we ter plaatse. Bij mij overheerst het gevoel dat we een meeslepend einde van het seizoen gaan beleven, vermits we nog op twee fronten strijden.”

Het tweede front is uiteraard de Beker van België waarin de Panda’s geen of weinig weerstand moesten overwinnen om voor de derde keer in vijf jaar de kwartfinales te bereiken: walk-over tegen Rupel Boom, een gemakkelijke zege tegen de amateurs van Olympic Charleroi.

“Gent is een kwaaie klant, maar dat waren de andere clubs ook geweest”, aldus San José. “We mogen van geluk spreken dat we thuis spelen. Dat blijft een voordeel, ook al hebben we tot nu in de competitie buitenshuis evenveel punten behaald als op eigen veld. Het zou een mooie beloning zijn voor ons intense werk, mochten we voor het eerst in de clubgeschiedenis doorstoten naar de halve finales.”

Andreas Beck droeg tegen Olympic Charleroi de aanvoerdersband, maar riskeert op Waasland-Beveren voor de 20ste keer dit seizoen op de bank te starten.

“Ik heb me moeten aanpassen aan de status van invaller”, geeft de 33-jarige ex-international bij ‘die Mannschaft’ toe. “Zelfs in mijn laatste jaar Stuttgart (2018-2019, red.) stond ik geregeld in de basis. Het respect voor mijn carrière binnen de groep, bij de coach en bij de directie, maakt echter veel goed. Een voetballeven bestaat nu eenmaal uit lente, zomer en herfst. Ik schik mij naar de beslissingen van de coach en zorg er altijd voor klaar te zijn om in te vallen. Mijn laatste seizoen? Daar ben ik daarentegen niet klaar voor. Ik speel nog veel te graag en hoop mijn contract tot 2022 uit te doen. Anders had ik mijn zaakgelastigde kunnen vragen naar een andere club uit te kijken. Dat zou geen probleem zijn geweest. Ik heb het niet gedaan omdat ik me hier goed voel en ik bovendien niet het minste signaal opving dat de club van mij af wil.»

Tevreden met de resultaten is Andreas Beck niet. “We hebben tot nu elf keer gelijkgespeeld en te vaak, eerder dan één punt te winnen, twee punten verloren. Er zat meer in. En zo kom je terecht in de huidige situatie: verliezen we op Waasland-Beveren dan mogen we een kruis maken over onze deelname aan POII. Doodjammer, want we bezitten het potentieel om bij de eerste acht te eindigen.”

