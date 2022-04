April is bijltjesperiode in het jeugdvoetbal: “We kregen een krukdroge e-mail dat onze zoon niet goed genoeg was voor de ploeg”

Antwerp Advocaat Omar Souidi, de man die Marc Overmars naar Antwerp bracht: “Bart De Pauw toonde niet meteen schuldbe­sef, Marc wél”

U kent hem als strafpleiter en de Slimste Mens. Een soldaat in toga in de Antwerpse war on drugs. Nu is Omar Souidi ook de man die Marc Overmars naar Antwerp bracht. Terwijl sponsors massaal afhaken op de dickpics, vindt Souidi dat de slinger is doorgeslagen: “Er is géén klacht. Marc heeft zich geëxcuseerd. Moet hij dan voor de rest van zijn leven depressief thuis blijven zitten?”

