“Antwerp was licht titelfavoriet. En daar zijn nu weer een paar percenten bijgekomen”: Marc Degryse denkt dat titelstrijd beslecht wordt op speeldag 5

Ook Nacer Chadli zet officieel punt achter carrière bij de Rode Duivels: “Moet de bladzijde omslaan”

In navolging van Axel Witsel zet ook Nacer Chadli (33) officieel een punt achter zijn carrière als Rode Duivel. Dat bevestigt de speler van Westerlo, die al een tijdje niet meer werd opgeroepen, in een gesprek met de RTBF. “De nieuwe generatie is er.”