Antwerp verwacht nog viertal nieuwkomers, maar oogt toch al klaar voor eerste Europese match: “Veel intensiteit met en zonder bal”

Voetbal Twee jaar cel voor Iraniër die handteke­ning Michel Louwagie en contracten Sint-Trui­den vervalste

Een Iraanse man is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en een geldboete van 4.000 euro omdat hij contracten van Sint-Truiden had vervalst en op andere documenten de handtekening van AA Gent-manager Michel Louwagie had nagemaakt.

28 juni