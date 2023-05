ANTWERP-UNION, 4 DAGEN TOT DE CLASH. Butez en Verhulst maken zesdejaars blij op proclamatie - Great Old organiseert ‘aanmoedigingsmoment’

Antwerp heeft de beste papieren, ook Genk heeft nog een (water)kans: de mogelijke titelscenario’s op een rij

Nog twee speeldagen te gaan in de Champions’ play-offs. Ondanks de nederlaag tegen Club blijft Antwerp over de beste papieren beschikken in de titelstrijd, maar ook Union en zélfs Genk kunnen nog kampioen spelen. Een overzicht van de mogelijke scenario’s.