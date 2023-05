ANTWERP-UNION, 2 DAGEN TOT DE CLASH. Mark van Bommel over mogelijke titelmatch: “Ik ben nerveus, maar dat ben ik voor élke wedstrijd”

INTERVIEW. Thierry Dailly, voorzitter met een clubtattoo over het straffe parcours van ‘zijn’ RWDM: “Ik ben de beschermen­gel van deze club”

In acht jaar van dode club naar 1A: de drijvende kracht achter de heropleving van RWDM is Thierry Dailly (54), Brusselaar in hart en nieren. Niet veel voorzitters dragen een clubtattoo op de arm, hij wel: “Ik heb mijn excuses aangeboden voor die uitspraak over Anderlecht.”