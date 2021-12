Antwerp-Standard door de ogen van Jelle Van Damme: “Bij Great Old zit er nog veel rek op, in Luik moeten ze de kleedkamer uitkuisen”

Belgisch voetbal Pijnlijker wordt het niet: doelman van 1B-leider Westerlo gaat gruwelijk in de fout tegen Moeskroen

De grootste flater van het weekend viel in 1B te bewonderen. David Jensen (29), de doelman van leider Westerlo, ging gruwelijk in de fout. Hij wou een terugspeelpass in één tijd wegknallen, maar werkte de bal in eigen doel.

