Antwerp staat al heel vroeg voor eerste ‘match van het jaar’: verliezen tegen Drita en seizoen is al half om zeep

Club Brugge Club Brugge denkt aan Maxi Gómez, spits van Valencia en de Uruguayaan­se nationale ploeg

De Uruguayaanse aanvaller Maxi Gómez (25), goed voor in totaal 52 goals in 164 matchen in La Liga, is één van de kandidaat-vervangers voor Charles De Ketelaere, als die laatste straks daadwerkelijk vertrekt bij Club Brugge. Gómez staat al langer op de radar van Club – de spits mag in principe weg bij Valencia, dat evenwel een bedrag van 10 à 15 miljoen euro hoopt te vangen voor de aanvaller. Gómez heeft met vijf goals in 21 matchen niet zijn beste seizoen achter de rug – bovendien weegt hij in verhouding met zijn rendement zwaar door op de loonlijst. Afwachten of Club straks doorduwt voor de basisspeler van het Uruguayaanse nationale elftal.

22 juli