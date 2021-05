Antwerp snoept derde plaats af van Anderlecht na gecontesteerde goal van Lamkel Zé

Belgisch voetbal Peter Maes over overstap naar Beerschot: “Beetje wrang dat ik Sint-Trui­den nu al verlaat”

20 mei Peter Maes is dus de nieuwe trainer van Beerschot. De 56-jarige Limburger ruilt Stayen in voor het Kiel, waar hij voor drie jaar tekende. “Ik vind het zelf een beetje wrang dat ik Sint-Truiden nu al verlaat, want mijn werk was nog niet af. Maar de sportieve perspectieven bij Beerschot zijn nu eenmaal groter”, legt Maes uit.