Antwerp pakt scalp van Genk in felbevochten topper, rode kaarten ontsieren wedstrijdeinde

Feest op de Bosuil. Antwerp is de nieuwe leider in de Jupiler Pro League. De ‘Great Old’ nam in een felbevochten partij de maat van Racing Genk. Alderweireld en Balikwisha bogen een scheve situatie om. In het absolute slot werden Aziz en Trésor nog uitgesloten.

Hoogspanning op de Bosuil, waar Antwerp de kans kreeg om over Genk naar de leidersplaats te springen. Dat moest wel gebeuren zonder De Laet. De rechtsachter raakte geblesseerd in de opwarming, Bataille kwam in zijn plaats.

Veel strijd, pittige duels en de nodige intensiteit. Op vlotte combinaties was het wachten in de openingsfase. Het was dan ook geen verrassing dat de wedstrijd werd opengebroken via een stilstaande fase. Trésor - alweer hij - schilderde een hoekschop op het hoofd van de vrijstaande McKenzie. Via Butez ging de bal al dan niet over de doellijn. De Amerikaan frommelde het leer alsnog binnen. 0-1.

Volledig scherm © Photo News

Gesteund door het thuispubliek liet Antwerp de achterstand niet aan het hart komen. Sadick beging een domme fout op Janssen aan de rand van het strafschopgebied. Een vrije trap, zo oordeelde scheidsrechter Lambrechts. De VAR legde de bal uiteindelijk op de stip. Janssen nam zijn verantwoordelijkheid, maar trapte te zwak. Vandevoordt redde en balde de vuisten.

De Limburgers leken te gaan rusten met een voorsprong, totdat kapitein Heynen de bal ongelukkig met de arm beroerde - een nieuwe penalty voor Antwerp. Nu kreeg Vandevoordt Alderweireld voor zich, de ex-Rode Duivel faalde niet.

De ‘Great Old’ begon sterk aan de tweede helft en werd bovendien een handje geholpen. Sadick kreeg de bal toegespeeld van Vandevoordt en talmde vervolgens te lang. Balikwisha snoepte het leer af en zette de Bosuil in vuur en vlam. Antwerp virtueel leider.

Volledig scherm © BELGA

Vrancken antwoordde met een dubbele wissel. Enter Oyen en Tolu. Het was die laatste die het dichtst bij de gelijkmaker kwam. De Nigeriaan kwam uitstekend voor Alderweireld, maar tikte de bal tegen de buitenkant van de paal. Een echt slotoffensief bleef uit, aan de overkant hield Vandevoordt Stengs van de beslissende 3-1. In de slotminuut werden Aziz en Trésor nog uitgesloten. Genk zal zijn assistenkoning zo even moeten missen. Een flinke domper.

De drie punten bleven in Deurne-Noord. Met nog vier speeldagen te gaan ligt Antwerp in pole position. De troepen van Van Bommel hebben een bonus van één puntje op Genk en Union. Volgende week zondag krijgt Antwerp Club Brugge over de vloer. Genk trekt richting Union.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

