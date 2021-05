Antwerp ontstemd over arbitrage, Vercauteren: “Geen woorden voor”

Iets meer dan tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd speelde de film zich opnieuw af. Mbokani werkte fijntjes af, paars-wit stond opnieuw klaar voor de aftrap, maar opnieuw ging het feestje niet door. De VAR wees Lambrechts erop dat deze keer Miyoshi vooraf buitenspel stond, zij het zeer nipt (zie beeld hierboven). Enkele minuten later stond ‘The Great Old’ dan toch op voorsprong - alweer via Mbokani -, maar in extremis kwam Miazga langszij.

Vercauteren: “Tegenstrever geholpen door scheidsrechter”

Antwerp-coach Frank Vercauteren kon de ontgoocheling in de kleedkamer van de gezichten aflezen. “Ik heb hier geen woorden voor”, aldus de trainer bij Eleven Sports. “Ze hebben op alle vlakken getoond wie vandaag de beste ploeg was, ik moet hen dan ook proficiat wensen. Mijn spelers hebben perfect gedaan wat ze moesten doen. Ze toonden de kwaliteit, solidariteit en het teamwork dat ontbrak in de vorige confrontatie met Anderlecht. Maar op het einde wordt de tegenstrever geholpen door de scheidsrechter”, doelde Vercauteren op de lange toegevoegde tijd. Er werden vijf minuten toegevoegde tijd bijgeteld, terwijl Miazga scoorde in de 96e. “Dat was een klein cadeautje, maar dat is nu eenmaal voetbal. De kwaliteit was aanwezig, het geluk niet.”