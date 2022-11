Antwerp neemt Nainggolan niet meer in de A-kern op: “Club zal meewerken aan mogelijke transfer”

AntwerpHet is definitief einde verhaal voor Radja Nainggolan (34) bij Antwerp. Speler en club hadden vanavond een gesprek, waarin Nainggolan werd meegedeeld dat hij niet meer in de A-kern zal worden opgenomen. Antwerp laat weten in januari mee te werken aan een mogelijke transfer.

Radja Nainggolan zal zich z'n grote terugkeer naar ‘zijn’ Antwerpen wellicht anders voorgesteld hebben. Vorige zomer met grote trom binnengehaald door voorzitter Paul Gheysens, iets meer dan een jaar later verkommert-ie na een reeks fratsen - zoals rijden zonder geldig rijbewijs en vapen voor de match tegen Standard - in de B-kern. En daar zal geen verandering in komen, zo maakt Antwerp bekend. “Vanavond vond een gesprek plaats tussen Radja Nainggolan en de clubleiding”, klinkt het in een mededeling. “Door de WK-break was het nodig om even met elkaar rond de tafel te gaan zitten. Er is beslist om Radja niet opnieuw in de A-kern op te nemen. De club zal meewerken aan een mogelijke transfer.”

Vorige week nog liet voorzitter Gheysens zich in een gesprek met deze krant kritisch uit over Nainggolan. “Ik wil niemand afbreken, maar ik mis wat engagement bij Radja. Hij is niet helemaal gefocust op het voetbal. Dan heb ik het voor alle duidelijkheid niet over het bedrijfje dat Radja zopas oprichtte, maar over zijn inzet en gedragingen in zijn totaliteit. Er zijn ook een paar dingen gebeurd die niet in overeenstemming zijn met de voorbeeldfunctie die Radja heeft. Hij heeft bepaalde keuzes gemaakt die hem min of meer onmogelijk maakten in de groep. Het is een spijtige verspilling van talent. Zowel voor Radja als voor de club is dit eigenlijk erg jammer.”

Jaarloon van twee miljoen

In de gegeven omstandigheden is het geen verrassing dat Antwerp wil meewerken aan een vertrek van Nainggolan. ‘Il Ninja’ zou Antwerp naar verluidt een miljoen of twee aan loon kosten op jaarbasis en momenteel is het rendement dus nihil. Nochtans gaf Nainggolan vorige week - in de nasleep van de scherpe woorden van Gheysens - nog aan te willen blijven vechten voor z'n plek bij de Great Old. “Ik hou van Antwerp. Ik respecteer de voorzitter. Ik heb er tot nu toe écht alles aan gedaan om te mogen terugkeren in de A-kern en ik zal dat blijven doen. Ik zal antwoorden op het veld van zodra ik de kans krijg. Ik kan niet wachten om mijn ploegmaats bij Antwerp te helpen en winnaarsmentaliteit te etaleren.” Die kans lijkt Nainggolan dus niet meer te zullen krijgen.

