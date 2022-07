Antwerp mogelijk naar Finland of Ierland in derde voorronde Conference League, te duchten opponent uit Kroatië voor Anderlecht?

Belgisch voetbalMorgenmiddag om 14 uur gaan Anderlecht en Antwerp in de trommel bij de loting van de derde voorronde van de Conference League. Alle clubs werden door de UEFA vooraf in groepen opgedeeld, waardoor het mogelijk aantal opponenten al stevig werd ingeperkt.

De kans dat RSCA en Antwerp hun definitieve tegenstander morgen al kennen, is evenwel klein. Veel ploegen zijn eerst nog actief in de tweede voorronde. Dat geldt ook voor de Great Old, dat de komende weken eerst voorbij het Kosovaarse Drita moet zien te geraken.

De mogelijke tegenstanders van Anderlecht:

KuPS Kuopio (Finland) OF Milsami Orhei (Moldavië)

Hajduk Split (Kroatië)

B36 Tórshavn (Faeröer) OF Tre Fiori (San Marino)

Ararat-Armenia (Armenië) OF Paide Linnameeskond (Estland)

De mogelijke tegenstanders van Antwerp:

Pogoń Szczecin (Polen) OF Brøndby (Denemarken)

Dundee United (Schotland)

Saint Patrick’s Athletic (Ierland) OF Mura (Slovenië)

Seinäjoki (Finland) OF Lillestrøm (Noorwegen)

Lees ook: