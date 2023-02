Antwerp moet vrede nemen met een puntje op bezoek bij OHL

OHL nam een furieuze start, maar Antwerp nam al vlug over. Balikwisha devieerde een voorzet van Kerk over doel, Kerk zelf noopte Cojocaru tot een prima save, Keita kopte een hoekschop naast.

OHL kon daar offensief weinig tegenover stellen, tot op het half uur Patris in de ‘zestien’ van Antwerp neerging na een contact met Avila. Ref Verboomen liet doorspelen, maar de VAR greep in. Thorsteinsson liet Butez geen schijn van een kans vanop de stip: 1-0. Antwerp bleef de meest ondernemende ploeg maar Cojocaru echt bedreigen zat er in het verdere verloop van de eerste helft niet meer in.

Aan de rust wisselde Van Bommel OHL-huurling Keita voor Stengs. Antwerp dreef het tempo op en de thuisploeg kreeg het allemaal niet meer belopen. Ekkelenkamp krulde de bal net naast, even later had Vermeeren pech toen zijn poging via Ricca tegen de paal ging. Op het uur was het dan toch raak.