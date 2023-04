Antwerp maakt favorietenrol waar en wint de Croky Cup, KV Mechelen blijft na flauwe partij met lege handen achter

KIJK. Antwerp wint de Croky Cup

De Croky Cup is voor België wat de Conference League voor Europa is - alleen op het einde valt er eer te rapen. Maar op de dag van de finale zie je vooral: het blijft een príjs.

De straten van Brussel kolkten in het geel-rood en rood-wit. Steven Defour droeg een hagelwit hemd. Marc van Bommel ging all black. Showtime.

Het tactisch plan van KV Mechelen verbaasde niet. Compact en vanop de eigen helft. Zonder de bedoeling te hebben het spel totaal te ondergaan - in het openingskwartier probeerde KVM prikken uit te delen.

Het had zo’n wedstrijd kunnen worden waarbij de tegenstander nerveus zou kunnen worden van de twee linies gewapend beton voor de doelmond. Antwerp is anders. Een elftal met mooiweervoetballers - Kerk, Stengs. Maar vooral een team dat in staat is zichzelf te corrigeren. Vincent Janssen trok, sleurde, temporiseerde of versnelde. Ritchie De Laet riep Stengs terug wanneer die aan eigen succes dacht. En Toby Alderweireld, tja. Trek hem een Romeinse borstbeschermer aan je kan zo ‘Gladiator 2' beginnen draaien.

Volledig scherm © BELGA

Een half uur lang was Antwerp geen enkele keer echt gevaarlijk geweest. En toch voelde de Heizel dat het een kwestie van tijd was voor de Great Old door de Mechelse gordel zou boren. De afstand tussen het KVM-middenveld en de spitsen liep op. 20 meter. 25 meter. 30 meter. An accident waiting to happen.

Ekkelenkamp pikte de tweede bal op in de zestienmeter en ging neer. Strafschop. De onvermijdelijke Vincent Janssen trapte droog in de hoek. Ref Lardot vroeg om opnieuw te trappen - droog in de andere hoek. Meer dan verdiend.

KIJK OOK. Janssen opent de score

In de tribune klapte eigenaar Paul Gheysens vrolijk mee op de technobeats van Virtual Zone. Zeven jaar na zijn coming out als sterke man van Antwerp, na 150 miljoen aan investeringen - and counting - op weg naar een tweede beker.

Voor KV Mechelen belandde een poging van Schoofs eerst net naast en daarna over. Steven Defour greep in bij de rust. Met Da Cruz kwam een extra aanvallende pion in het veld. KVM ging hoger spelen. Daardoor kwam er meer ruimte voor Antwerp.

De halve en hele kansen stapelden zich op. Ekkelenkamp trapte voorlangs. Muja werd twee keer net afgeblokt. Janssen besloot op doelman Coucke.

Zolang het 1-0 bleef, bleef KV Mechelen in de match. Storm had beter kunnen doen na een mindere tussenkomst van Butez. Walsh had zomaar de gelijkmaker binnen kunnen koppen.

Tien minuten voor tijd trok de ingevallen Balikwisha op aangeven van Stengs de stekker er definitief uit. Antwerp is de verdiende bekerwinnaar en gaat al zeker Europa in. Om straks in de Champions’ play-offs op zoek te gaan naar meer.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.